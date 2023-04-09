شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أوروبى وجائزة Capo Circep لأستاذة بهندسة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وقدم الدكتور محمد الخشت، التهنئة للدكتورة فاطمة عاشور، مشيدًا بإسهاماتها العلمية والبحثية المتميزة في العديد من المشروعات التي تخدم العلم والدولة المصرية، وتنظيمها من خلال وظيفتها بجامعة القاهرة للعديد من المشروعات البحثية الناجحة، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يعكس الإيمان بدور العلم في صناعة مستقبل الأوطان وتقدم الدول والمجتمعات.
ووجهت الدكتورة فاطمة عاشور، الشكر للدكتور محمد الخشت على دعمه المستمر لها ولأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وتعد الدكتورة فاطمة عاشور، عضوًا في العديد من الجمعيات والمؤسسات المصرية والدولية للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأدنى، ومؤلفة أوراق بحثية نشرت في الدوريات العلمية الدولية المرموقة، وقد تميزت بمشاركاتها المتميزة في العديد من المجالات الأكاديمية والدراسية المتعلقة بالهندسة الكيميائية وموارد الطاقة، والتلوث والتخفيف من الآثار البيئية، وتمكين المرأة. كما قدمت الدكتورة فاطمة عاشور إسهامات بارزة في مجالات البحث ورفع معايير التدريب في الجامعات وتحديث التعليم الهندسي، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السريعة والعميقة لشعوب البحر الأبيض المتوسط، وقد اكسبتها الدوافع الثقافية القوية والمثمرة تقديرًا واعترافًا واسعين في دوائر البحث الدولية.