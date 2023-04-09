شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الرمضانية لمركز المنشآت الرياضية بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على اهتمام الجامعة الواسع بالأنشطة الرياضية الطلابية في الجامعة، وما يؤكد ذلك هو الانطلاقة القوية لفعاليات الدورة الرمضانية لمركز المنشآت الرياضية لطلاب جامعة حلوان والجامعة الأهلية.

وقالت جامعة حلوان فى بيان ، إن شهدت الدورة الرمضانية إقبال كثيف من الطلاب على المشاركة، شارك عدد 24 فريق من طلاب الجامعة والجامعة الاهلية، وكانت المنافسة قوية بين الطلاب فيما بينهما خلال المباريات، والتى تتسم بالروح الرياضية والمحبة بين الطلاب وخاض الطلاب عدد كبير من المباريات فى اليوم الاول وصل الى 12 مباراه، اقيمت جميعها على ملاعب مركز المنشات الرياضية سواء الملاعب المفتوحة أو الصالة المغطاه.

وكانت نتائج المباريات في اليوم الاول كما يلي:

الحومدية وامريكانا 6 - صفر للحومدية.

نجوم مصر والريدز صفر - 2 للريدز.

اياكس و Ham17 بنتيجة 6 - 1 لصالح أياكس.

المنصورة والساجدين 2 - صفر لصالح المنصورة.

الابطال وبلاك استار 3- صفر لصالح بلاك استار.

الجانرز و madrista نتيجة ٦-0.

الضباع ونابولى 1 - 4 لنابولى.

اف سى و dracula بنتيجة 3-0 اف سى.

الاهلى و التانجو 3 - 1 الاهلى.

اصدقاء نادى والشواكيش 3-صفر لصالح اصدقاء نادى.

الشباب والمنتخب 2-صفر الشباب.

عقدت الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وريادة حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور أحمد فاروق رجب مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والمشرف العام على مركز المنشات الرياضة والدكتور كريم همام مستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية ومدير معهد اعداد القادة، وهشام رفعت امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.