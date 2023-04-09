شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف 35% من مقررات أبريل حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 35% من مقررات شهر أبريل الجاري، حتى الآن، بجانب الاستمرار في صرف الدفعة الثامنة من المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين مع طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وفي إطار حرص الحكومة على توفير كافة السلع الغذائية تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح منتجات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة تصل لـ30% فى ظل وجود مخزون استراتيجي من كل السلع تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة كذلك طرح السلع بمنافذ ومعارض "أهلا رمضان"، كما افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظين العديد من المعارض، بجانب أيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية من خلال تخصيص ركن خاص بفروع هذه السلاسل لطرح المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، كذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بتخفيضات، كذلك طرح الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بزيادة معدلات ضخ منتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ومد المنافذ بكافة المنتجات أول بأول كذلك توفير منتجات الخضراوات والفاكهة لافتا إلى أن تنظيم معارض أهلا رمضان هذا العام بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة، كما أن معارض "أهلا رمضان" تنطلق بكل المحافظات وتستمر لنهاية شهر رمضان .