ويأتى ذلك فى اطار عضوية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمشاركة في تنفيذ مبادرة كتف في كتفوبهذه المناسبة الكريمة تخطط الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة المنيا.

القاهرة - سامية سيد - تستعد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لمائدة إفطار مع مزارعى مبادرة ازرع بمحافظة المنيا، بحضور القيادات المحلية والسياسية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك اليوم الأحد الموافق 9 أبريل 2023 بمقر إطسا للتدريب.

شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات الهيئة القبطية الإنجيلية لمائدة إفطار مع مزارعي مبادرة ازرع بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع