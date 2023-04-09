شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس إعلام: تحول المتحدة لمسلسلات الـ15 حلقة فكرة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة سارة فوزى مدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعات أن تقدم نجاحا كبيرا فى فكرة التحول إلى مسلسلات الـ 15 حلقة، وجعل النصف الثانى من رمضان بنفس قوة أول الشهر، مشيرة إلى أن مسلسل جت سليمة يعكس كوميديا لطيفة دون افتعال ولا مبالغة.

وأضافت الدكتورة سارة فوزى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن القصة مبنية فى مسلسلات دراما رمضان بشكل محترف ولا يحدث إفصاح عن المسلسل من أول حلقة وهذه المسألة تمثل نقطة قوة للسيناريو، مشيرة إلى أن الدراما الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مسلسلات رمضان 2023 تكشف عن جوانب جديدة فى مصر سواء مناطق شعبية أو أحياء راقية، وهى أمورغيرمعتادة فى الدراما مشيدة بمستوى الإخراج والتصوير هذا العام فى مسلسلات المتحدة.