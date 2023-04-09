شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 78 بحثا و150 مشاركا من 28 دولة بمؤتمر مركز بحوث الفلزات للحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مركز بحوث وتطوير الفلزات المؤتمر والتجمع السنوى الأول للاتحاد الأفريقى للحام، تحت عنوان "تكنولوجيا اللحام والعمليات المتعلقة باللحام"، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى للحام Welding Federation-Africa (TWF) بحضور جون تربتون رئيس الاتحاد، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضح الدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس المركز، أن المؤتمر يهدف لمناقشة تطوير تكنولوجيا اللحام والتصنيع، وتبادل الخبرات العلمية بين الدول الأعضاء فى هذا المجال، والتعاون فى تنفيذ أهداف الاتحاد فى عمل مواصفات موحدة على مستوى القارة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ المؤتمر بالنظام الهجين بين الحضور الفعلى، وعبر الفيديو كونفرانس؛ لزيادة فرص تبادل المعرفة والخبرات، فضلًا عن تقوية العلاقات بين المشاركين بالمؤتمر.

وأشار الدكتور إبراهيم غياض إلى أن الفعاليات تضمنت عرض ومناقشة 78 بحثًا أكاديميًا وتطبيقيًا على مدار الجلسات العلمية التى تضمنها المؤتمر، وتطرقت الأبحاث إلى عدة محاور فى مجال تكنولوجيا وميتالورجيا اللحام، ودراسة خواص وأداء المواد، وتحليل أسباب الانهيارات لمعدات المصانع وطرق التغلب عليها.

وأضاف الدكتور غياض أن المؤتمر شهد حضورًا عالميًا واسعًا، من حوالى 28 دولة من مختلف دول العالم، وحضر الجلسات العلمية أكثر من 150 مشاركًا من الجامعات ومراكز البحوث والشركات الصناعية، مشيرًا إلى أن المؤتمر شهد كذلك مشاركة لطلاب الماجستير والدكتوراه وشباب الباحثين ومهندسي الصناعة من عدة دول؛ بهدف فتح جسور التواصل بين الباحثين المصريين وزيادة الاحتكاك بنظرائهم الدوليين لتعزيز قدراتهم البحثية.

كما شهد المؤتمر مشاركة حوالى 19 شركة من قطاعات صناعية مختلفة فى مجالات اللحام وتحليل الانهيارات لمعدات المصانع، وتمت مناقشة سبل التعاون فى تفعيل توصيات ونتائج الأبحاث العلمية لتطوير الأداء الفنى بهذه القطاعات.

وعلى هامش الفعاليات، تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق تعاون بين المركز وكلية الهندسة بجامعة إندونيسيا؛ يتضمن تبادل الخبرات فى المجالات الخاصة بتكنولوجيا اللحام والسبائك والعمليات المتعلقة بها.

كما نظم مركز بحوث الفلزات جولة سياحية للمشاركين الدوليين لمنطقة الأهرامات وسقارة، وقد أشاد الحضور من جانبهم بالمستوى التنظيمى وبالفعاليات التى تضمنها المؤتمر.

جدير بالذكر، أن الاتحاد الأفريقى للحام، منظمة إقليمية غير هادفة للربح يضم فى عضويته عدة دول إفريقية من بينها: (مصر، وليبيا، والمغرب، والجزائر، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وموزمبيق، وأوغندا، وإثيوبيا، والسنغال، والكاميرون، وغانا، وليبريا، وكينيا، وتنزانيا)، إلى جانب عضوية بعض الدول الأوربية ومنها: (ألمانيا، وإيطاليا، والنمسا، وصربيا، وبريطانيا)، ومن آسيا: (اليابان، وإندونيسيا، والهند، وسوريا)، ومن أمريكا الشمالية: ( الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا)، بالإضافة إلى استراليا.

شارك فى المؤتمر؛ الدكتور عبد المنعم البطاحجى الأمين العام للمؤتمر، وأستاذ اللحام بمعهد تكنولوجيا التصنيع بالمركز، ود. توماس بولنجهاوس رئيس قسم اللحام بالمعهد الفيدرالى لبحوث واختبارات المواد بألمانيا، ود. لوكا كوستا المدير التنفيذى للمعهد الدولى للحام بإيطاليا، وعدد من الأساتذة والخبراء الدوليين، ونظرائهم المصريين من مراكز بحوث وجامعات وشركات مصرية عديدة.