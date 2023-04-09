شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القومى للإعاقة تشيد بالدراما الاجتماعية للمتحدة: سلطت الضوء على قيم غابت والان مع تفاصيل الخبر
وأعربت المشرف على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، لليوم السابع، عن سعادتها بالأعمال الاجتماعية للشركة المتحدة والتى سلطت الضوء العديد من القضايا الاجتماعية مثل حق المرأة فى الميراث وسلطت الضوء على قيم غابت عنا بفعل العادات الموروثة الخاطئة .
وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.