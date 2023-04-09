شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم حفلاً رائعا لفرقة "المولوية" تحت شعار "ليلة صوفية فى حب رسول الله"..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجواء روحانية خاصة تخللت الاحتفالية.. وأغنيات تدعم القيم السامية

فقرات متنوعة من أمتع عروض الانشاد الديني بقيادة المنشد الصوفى عامر التونى

نظمت أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حفلا كبيراً لفرقة المولوية المصرية تحت شعار "ليلة صوفية فى حب رسول الله"، بقيادة المنشد الصوفي عامر التونى، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكان على رأس الحضور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والكاتب والاعلامى محمد فودة عضو مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أشرف حيدر غالب رئيس الجامعة، ود. شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وبدأ الحفل بفقرات متنوعة من أمتع عروض الإنشاد الديني التراثي، الذي تتميز به المولوية، حيث اتسمت الاحتفالية بالأجواء الروحانية، وقدمت الفرقة مجموعة من أشهر أعمالها المختارة لكبار الشعراء والتي تدعم القيم السامية إلى جانب مجموعة من المدائح النبوية والاشعار الصوفية التي تحث على مكارم الاخلاق، منها "لولاك لولاك"، و"متى ياحبيب القلب"، "عينى لغير جمالكم لا تنظر"، "يامليحا قد تجلى"، "وبرقت سعاد"، "نارها فى اضلعى".

وتعد أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صرحا فنيا وثقافيا يعمل على تزويد المجتمع المصري بالفنون المختلفة، فتقام على خشبة مسرح جامعة مصر العديد من الأنشطة الفنية والمهرجانات العالمية ويعرض عليه عروض مسرحية عالمية، كما تنظم عليه المؤتمرات والندوات التي تدعم الدولة وتوجهها في تحقيق التنمية المستدامة ضمن خطتها 2030، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وتم إنشاء أوبرا جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا عام 2011، وتعتبر حينها أول دار أوبرا خاصة في الوطن العربى حيث تبلغ السعة الإستعابية للمسرح الخاص بها 1026 كرسي، ومقسمة علي مستويان بطريقة هندسية حديثة، كما انها تحتوي علي أحدث التقنيات الفنية العالمية من صوت وإضاءة، وهي مناسبة لإقامة العروض الفنية مثل المسرحيات، والأوبرتات، وايضاً الحفلات الغنائية والمؤتمرات الدولية حيث انها مدعمة بغرف ترجمة تُتيح أكثر من لغة للجمهور.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد احتفلت مؤخرا بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها، حيث تعد من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات في المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسؤولية المجتمعية، وهو الدور الذي ينتهجه رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى حتى أصبحت إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.