شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة.. والعظمى بالقاهرة 35 وأسوان 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية ، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب سيناء وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة .