شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: طرق الزراعة الحديثة توفر 25% من التقاوى والمياه والوقود والكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، ضرورة التوسع فى تطبيق طرق الزراعة الحديثة مثل الزراعة على مصاطب أو على خطوط، مشيرا إلى أن هذه الطرق تزيد الإنتاجية بحوالى أردبين للفدان مقارنة بالطرق الأخرى للزراعة، وتوفر فى التقاوى بنسبة 25% وتوفر فى مياه الرى من 20- 25% وزمن الرى والوقود أو الكهرباء المستخدمة فى الرى.

ولفت خليفة، إلى ضرورة تحقيق زيادة فى إنتاج التقاوى الأساس لتغطية المساحات المنزرعة بالتقاوى المعتمدة عالية الإنتاجية بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، موضحا وجود خطة للوصول إلى نسبة تغطية 100% خلال عامين.

وأشار إلى أهمية العمل على زيادة الإنتاجية الفدانية وتقليل الفاقد من خلال الأصناف الحديثة العالية الإنتاجية المختلفة والتى تغطى كل الأراضى وكل المساحات بالجمهورية من أراضى قديمة وجديدة وهذه الأصناف لها قدرة إنتاجية تصل من 28- 32 أردب للفدان اذا طبقت عليها التوصيات الفنية الخاصة بإنتاجية محصول القمح من سياسة صنفية ومعاملات زراعية ولكن متوسط الجمهورية حوالى 20 أردب للفدان نتيجة مخالفة بعض المزارعين لهذه التوصيات.

وأضاف نقيب الزراعيين: أن هناك أهمية لدور الحكومة في دعم دور البنك الزراعي المصري في تقديم تمويل للمزارع بمبلغ يدفع مقدماً على محصول كالقمح للمساعدة فى أعمال الزراعة وحتى الحصاد والتقاوى أو إعطاء التقاوي و المستلزمات بالاجل و بدون فائدة و خصم ثمنها عند توريد المحصول لضمان توريد محصول القمح.