شكرا لقرائتكم خبر عن محور أحمد عرابى..يخفف الضغط المرورى على إمبابة وصفط اللبن والجيزة "تفاصيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الجيزة تطوير وإنشاء العديد من المحاور المرورية الطولية والعرضية العملاقة، وستسهم في توفير شرايين مرورية جديدة تخفف من حدة الاختناقات المرورية وتحقق السيولة المرورية وتقليل مسافة الرحلات في إقليم القاهرة الكبرى، وذلك فى إطار ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة للتغلب على الكثافات المرورية فى مختلف مناطق الجمهورية، ولاسيما محافظتي القاهرة والجيزة.

ويعد محور أحمد عرابي أحد أبرز المحاور المرورية التي تشهد أعمال تطوير وتوسعة في محافظة الجيزة لتقليل الكثافة المرورية على محور 26 يوليو، ونوضح أبرز المعلومات عنه في السطور التالية:

-يربط المحور بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابى.

-يصل طوله لـ11كم وعرضه لـ6 حارات مرورية لكل اتجاه.

-تم ربط المحور بالطريق الدائرى ومحور كمال عامر.

-يسهم في حل مشكلة التكدس المرورى المتزايد على محور 26 يوليو من الطريق الدائرى حتی میدان لبنان وميدان سفنكس بالمهندسين.

-يستهدف المحور الجديد تخفيف الضغوط المرورية على بعض المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مثل البراجيل، وصفط اللبن، وترسا، وإمبابة.

-يمر المحور على العديد من الأماكن الحيوية، مثل محطة بشتيل الجديدة، التي ستشهد كثافة مرورية مرتفعة بعد تشغيلها.

ويُذكر أن محافظة الجيزة شهدت مؤهرا تشغيل محور الفريق كمال عامر الجديد فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوباً، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالاً بمنطقة إمبابة بطول 12 كم وعرض (33 - 65.5)م، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالاً، ليصبح إجمالى طول المحور 15كم.