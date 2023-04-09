شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة الحوار الوطنى تحدد مهام مقررى اللجان الفرعية والمساعدين "التفاصيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس أمناء الحوار الوطنى فى لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية التى أصدرها، مهام واختصاصات كل من المقرر العام ومساعده، ومقررى اللجان الفرعية ومساعديهم، ومجلس الأمناء والأمانة الفنية، بالإضافة إلى الترتيب الزمنى لإجراءات الجلسات وإدارتها، وصياغة المخرجات، كما أعد كتيب إرشادات بعض قواعد السلوك للمقررين والمقررين المساعدين والمشاركين بجلسات الحوار الوطنى.

وجاء فى لائحة إجراءات سير جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطنى، مهام المقرر العام للمحور والمقرر المساعد له، حيث نصت المادة الأولى من الفصل الأول من لائحة الإجراءات على أن يتولى كل من المقرر العام للمحور والمقرر المساعد له المهام الآتية: التخطيط لمحتوى جلسات اللجان الفرعية التى تتبع المحور والقضايا المُزمع مناقشتها، واقتراح جدول أعمال اللجان الفرعية التابعة للمحور بُناءًا على ما يُرفع لهما من اللجان الفرعية، واقتراح أسماء للحضور والمتحدثين، وتُرفع جميعها إلى مجلس الأمناء، وحضور جلسات اللجان الفرعية التى تتبع المحور، والاشتراك فى مناقشتها، وتلقى التقارير المرفوعة من اللجان الفرعية وإبداء الملاحظات فى شأنها تمهيدًا لرفعها لمجلس الأمناء.

وشملت لائحة إجراءات سير جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطنى، مهام مقررى اللجان الفرعية، ونصت المادة الثانية من الفصل الأول من لائحة الإجراءات على أن يتولى مقرر اللجنة الفرعية والمقرر المساعد له المهام الآتية:-دراسة المقترحات المُحالة إلى اللجنة الفرعية من الأمانة الفنية ومجلس الأمناء، واقتراح جدول أعمال جلسة اللجنة الفرعية بالتشاور والتنسيق الكامل مع المحور العام، واقتراح أسماء للحضور والمتحدثين فى جلسات اللجان الفرعية، وإدارة الجلسة وفق الضوابط الصادرة من مجلس الأمناء والقرارات الصادرة فى هذا الشأن، وإعداد التقارير الدورية ورفعها إلى المقرر العام للمحور وتلقى مُلاحظاته بشأنها، واعتماد محاضر جلسات اللجان الفرعية بُناءً على ما تعده الأمانة الفنية المُساعدة له.

وأكدت لائحة إجراءات سير جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطنى، أنه على كل لجنة فرعية، بإشراف من المحور العام وبمعاونة الأمانة الفنية المساعدة لها، التأكد من اكتمال المحتوى العلمى والفنى للقضايا المُزمع مناقشتها بحيث يتوافر بقدر الإمكان للجنة قبل عقد جلساتها.