شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد القمح.. 7 صوامع فى أسوان تستعد لاستقبال 191 ألف طن فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد محافظة أسوان لموسم حصاد محصول القمح الجديد 2023، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن الاستعداد للحصاد وتوريد القمح للصوامع وأعدادها وسعة تخزينها لاستقبال الكميات الجديدة:

يبدأ موسم حصاد القمح فى أسوان مع شهر إبريل.

تسعى محافظة أسوان إلى رفع المستهدف من القمح هذا العام، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين الخدمات المقدمة من الدولة للارتقاء بمنظومة التخزين.

تستهدف أسوان هذا العام توريد 191 ألف طن من القمح.

كانت أسوان وردت الموسم الماضى 2022 نحو 153 ألفاً و486 طناً.

تضم أسوان نحو 7 صوامع وشون لاستقبال المحصول.

تتضمن الصوامع والشون: صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 35 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 25 ألف طن.

نجحت أسوان فى زيادة المساحات المنزرعة إلى 203 ألف و820 فدان تقريباً سواء من الرقعة الزراعية القديمة.

يتم الاعتماد على مشروعات جديدة للاستصلاح الزراعى باستخدام طرق الرى الحديثة فى الزراعات وتوعية المزارعين.

بجانب تكثيف حملات التوعية للمزارعين لإبلاغهم بالتعليمات والإجراءات الواجب إتباعها.

تشكيل لجنة مشتركة للمرور الميدانى ومتابعة التزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح.