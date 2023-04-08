شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطلحى بـ"قناة الناس": زيارة الناس وودهم لها ثواب كبير عند الله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن حقوق المسلم على بعض كثيرة، وقد حثنا عليها سيدنا ﷺ، لتزداد الألفة والمحبة بين المسلمين، ومن هذه الحقوق زيارته، وقد جاء في فضلها عن أنس قال: قال أبو بكر لعمر بعد وفاة رسول الله ﷺ "انطلق بنا إلى أم أيمن - نزورها كما كان ﷺ يزورها، فلما انتهيا إليها، بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله ﷺ ؟! فقالت: إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله ﷺ ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيّجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها".

وتابع الطلحي، خلال حلقة برنامج "يومك فى رمضان"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم السبت: "والزيارة لها مردودها الكبير في نفس المَزُرِ والمُزَار، خاصة إذا كان مسنًا أو يتيمًا، ناهيك عن ما يكونُ فيها من إيناس، ونصيحة، وذكرى، وشد الأزر، وتثبيت القلب؛ ولمثل هذه المقاصد طلب ﷺ من جبريل تكرار زيارته، فعن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ لجبريل: "ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟" فنزلت: (وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ) وأما عن فضل الزيارة وثوابها وقدر أصحابها عند الله فكثير لا يُحصى.

واستشهد الطلحي، بحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ "أنَّ رَجُلاً زَارَ أخاً لَهُ فِي قَرْيَةٍ أخْرَى، فَأرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً، فَلَمَّا أتَى عَلَيْهِ قال: أيْنَ تُرِيدُ؟ قال: أرِيدُ أخاً لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قال: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قال: لا، غَيْرَ أنِّي أحْبَبْتُهُ فِي الله قال: فَإِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكَ، بِأنَّ اللهَ قَدْ أحَبَّكَ كَمَا أحْبَبْتَهُ فِيهِ".

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.