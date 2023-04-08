قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر يحتفون بفوز أندريه زكي رئيسا للطائفة وجورج شاكر نائبا

القاهرة - سامية سيد - احتفلت قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، بمناسبة تجديد الثقة للدكتور القس أندريه زكى، وفوزه بالإجماع للمرة الثانية على التوالى رئيسًا للطائفة، والدكتور القس جورج شاكر، وفوزه بالإجماع لفترة ثانية على التوالى بمنصب نائب رئيس الطائفة، وذلك بحضور عدد كبير من أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية.

كما استقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس صفوت البياضى، الرئيس الإكرامى للطائفة الإنجيلية، والذى حرص على التواجد فى هذا الحفل للتهنئة.

وخلال كلمة الشكر عبر رئيس الطائفة عن سعادته بهذه المحبة والثقة الكبيرة، وقال: "أشكر الله على محبتكم ودعمكم العظيم، وأود أن أتقدم بشكر من القلب لكل الأحباء وأسرتى وجميع الأصدقاء".

وخلال الحفل كرم "زكي" الدكتور القس صفوت البياضى، تقديرًا لما قدمه خلال فترة تولية لرئاسة الطائفة لفترتين متتاليتين، والذى خدم الكنيسة والوطن بإخلاص وأمانة، وعبر رئيس الطائفة فى كلمته أثناء التكريم عن تقديره الكبير، قائلًا: "نعتز بتاريخ خدمتكم العظيمة ونفتخر بكم كأحد رموز الطائفة الإنجيلية فى مصر".

ومن جانبه أعرب الدكتور القس صفوت البياضى، عن سعادته الكبيرة بفوز الدكتور القس أندريه زكى وقال: "سعداء بمسيرة الدكتور القس أندريه الذى له بصمات واضحة فى خدمة الكنيسة والوطن".

وأضاف البياضي: "من كل قلبى أهنئ الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية وعلى دوره المخلص، وأصلى أن يبارككم الرب فى كافة مجالات خدمتكم".