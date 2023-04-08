شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع درجات الحرارة غدا وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 35 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية ، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي يطلع على تطورات سير العمل فى سد "جوليوس نيريري" بتنزانيا
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
توجيهات رئاسية بشأن مشروع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بمدينة سانت كاترين
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إغلاق مدرسة كلية النصر للبنات (EGC) بالإسكندرية وتسريح طلابها بعد تعرضها لأزمة مالية.
ارتفاع درجات الحرارة غدا وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 35 وأسوان 38 درجة
طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من منتجات كعك العيد في منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25 %، كما يتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.
تشهد أسعار الذهب في مصر هبوط بحوالي 60 جنيها على مدار أسبوع، منذ فتح التداول يوم السبت 1 أبريل وحتى اليوم السبت 8 أبريل، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 من 2220 جنيها للجرام إلى 2160 جنيها للجرام في تعاملات اليوم، مع هدوء المضاربة العنيفة على الذهب في الأسواق.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 21 يسجل 2160 جنيها.
عيار 18 يسجل 1851 جنيها.
عيار 24 يسجل 2469 جنيها.
الجنيه الذهب 17280 جنيها.
اونصة الذهب 2006 دولارات.
تبدأ البورصة المصرية للسلع برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، اعتبارا من اليوم السبت وحتى يوم 11 أبريل الجارى في استقبال طلبات مصانع أعلاف الدواجن لتسجيل عضويتها فى البورصة المصرية للسلع.
الأوقاف: تلقى طلبات حجز صك الإطعام بقيمة 300 جنيه دون خصم المصروفات
تواصل وزارة الأوقاف، مشروع صكوك الإطعام لعام 2023م، بقيمة 300 جنيه للصك وتذهب القيمة كاملة فى صورة لحوم توزع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، علمًا بأن الصك يجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وسائر أنواع البر ويصل كاملًا إلى مستحقيه بعزة وكرامة ودون خصم أى مصروفات إدارية.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية ، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.