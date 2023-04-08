شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى أثينا ووزير خارجية اليونان يؤكدان أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس وسفير مصر في أثينا السفير عمر عامر، أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، خاصة في ظل ما تشهده من تطور ملموس في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليونانى للسفير المصرى فى أثينا.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم /السبت/ - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن الجانبين اتفقا على أهمية تكثيف الجهود للعمل على توسيع نطاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين سياسياً واقتصادياً وتجارياً، واستشراف آفاق تعاون جديدة، خاصة في مجال مشروعات الطاقة والغاز والربط الكهربائي التي ستتيح الفرصة لمصر لنقل الطاقة من مصر إلى الدول الأوروبية عبر اليونان.

وتناول اللقاء التطورات السياسية الدولية والإقليمية خاصة في منطقة شرق المتوسط وكذلك الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به كل من مصر واليونان لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وكذا أهمية مواصلة التنسيق المشترك لتسوية النزاعات بالطرق السلمية.