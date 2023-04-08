شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: غلق كلى لشارع السودان وتقاطعه مع شارع جامعة الدول لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار استكمال الأعمال الإنشائية لمطلع محور أحمد عرابي الجديد فى الاتجاه القادم من شارع المطار والمؤدى إلى شارع أحمد عرابي - ميدان سفنكس والتي تشمل رفع وتركيب الكمر المعدنى الخاص بالمطلع المشار إليه تحديداً أعلى شارع السودان.

لذا يستلزم الأمر غلق كلى لشارع السودان وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية في الاتجاه القادم من أرض اللواء لوقوف الأوناش العملاقة والمعدات المستخدمة في رفع الكمر المعدني، وذلك لمدة (يومان) ابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق 9/4/2023 وحتى صباح يوم الأثنين الموافق 10/4/2023، على أن تكون الأعمال من السـاعة 12 صباحاً حتى الساعة 7 صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة بالمتابعة والتنسيق مع الشركات المنفذة لإزالة أي معوقات للانتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمنى المحدد لها، لافتا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

-حركة المركبات بشارع السودان القادمة من مناطق أرض اللواء وترغب بالسير اتجاه شارع أحمد عرابي تقوم بالدخول يميناً بشارع جلال الدين الحمامصى قبل منطقة الغلق الكلى مباشرة.

ثم السير يسارا بشارع عبد المنعم الصاوى وصولاً حتى شارع أحمد عرابى.

وأشارت المحافظة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين. كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.