شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الخدمات الإدارية: الترشيد قضية بناء وتشييد.. والإسراف يضر الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر نشرتها الدورية الشهرية بعنوان "الترشيد.. بناء وتشييد" مسهتدفة نشر وزيادة وعى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة التابعين لتصنيف نقابة الخدمات الإدارية بأهمية الحفاظ على مكتسبات الوظيفة من ترشيد فى استخدامات الكهرباء والمياه وأدوات العمل ذات الصلة بحياة ودورة الموظف من أثاث ومبنى وخلافه.

استعرضت النشرة توجيه 800 الف عضو عامل بنقابة الخدمات الادارية والاجتماعية على مستوى الجمهورية بعقد الندوات وتوزيع النشرات بشأن تداول أهمية ترشيد استخدامات الكهرباء والمياه على صفحات " السوشيال ميديا' بخلاف الحفاظ على المبانى واللوجستيات التى من خلالها تستمر المنشأت ومواقع العمل فى الانتاج حتى يحصد الموظفون كل مقومات " الحياة الكريمة' من مستحقات ومكتسبات.

حدد مضمون النشرة خطوات وتعليمات وكيفية استخدام الطاقة وكذا اللمبات ذات التوفير الاعلى وسرعة علاج كافة أعطال الكهرباء والمياه والاثاث واصلاح كافة العيوب بها قبل ان تتفاقم وتتأكل بسبب الاهمال .

تابعت النشرة مؤيدة العودة لنظام التوقيت الصيفى واعتباره عنصر ضرورى فى سياسات الترشيد مطالبة المواطنين وفى القلب منهم العمال بالعمل على رفع درجات الوعي والمسؤولية لمساندة الدولة في استدامة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه مطالبة أجهزة الاعلام اعداد خطة بشان ذلك وتعريف المواطن بترشيد الاستهلاك وعدم الاسراف في مصادر المياه والكهرباء وتجنب الفواتير العالية من خلال خطط واعية تصحح مفاهيم اللاستخدام الامثل والايسر وعدم التبذير في استهلاك الكهرباء والمياه كما انه يجب عقد برنامج وطني شامل قاصدا المصانع ومؤسسات المجتمع المحلي وتوجيهها للاستخدام الأمثل لمحتويات الآلات التي تعتمد على الكهرباء.

طالبت النشرة المجتمع ووزار ة التعليم بالعمل الجاد فى نشر ثقافة الترشيد وصون الخدمات ومساندة جهود الدولة التى نجحت منذ 2014 وحتى الان فى تحقيق فائض بالكهرباء وانهاء انقطاع التيار الكهربائى بالاضافة لتجديد البنية التحتية لكافة المرافق لخدمة المصريين، مؤكدا ان استنزاف موارد الدولة يضر التنمية.