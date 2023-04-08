شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة: المتحدة قدمت دراما متنوعة استطاعت جذب الجمهور لكل الأعمال والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت من خلال دراما رمضان 2023 أن تعالج قضايا ومشكلات المجتمع وهو ما يعكس أن الشركة ومسلسلات رمضان أصبحت قريبة جدا من الجمهور مشيدة بالتقدم الذى احرزته الشركة فى الإنتاج غير المسبوق والتنوع ما بين المسلسلات الاجتماعية والدرامية والتاريخية والثقافية والدينية والوطنية التى تعزز الوعى والانتماء لدى الشباب والمواطنين ونجد أنفسا أمام دارما متنوعة .
وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 بعدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكرميديا والاعمال الدينية والتاريخية اذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة وجعفر العمدة.