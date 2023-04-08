شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لضبط سارقي التيار الكهربائي بمحافظات "القناة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى أبو وردة ، حملاتها لضبط سارقي التيار الكهربائي بجميع إدارات وفروع الشركة بهدف تحسين الأداء وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء للحفاظ على حق الدولة وجودة التغذية الكهربائية.

وشهدت جميع إدارات الشركة مساء أمس الجمعة حملات الضبطية القضائية لتحرير محاضر ضد سارقي التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تحصيل المتاخرات على المنشآت التجارية والسكنية.

وحرصت فرق الضبطية القضائية ومسئولى الشبكات ورؤساء الهندسات والشؤون التجارية بالشرقية، على المرور على جميع مراكز المحافظة لتحصيل أموال الشركة ومكافحة سرقات التيار الكهربائي والتي أثمرت عن ضبط الكثير من سرقات التيار الكهربائي.

كما تجوب فرق الضبطية القضائية بقطاع كهرباء شمال سيناء جميع مراكز ومدن المحافظة ، و شن حملات كبيرة يتم فيها تغيير العدادات المعطله وكذلك مكافحة سرقات التيار الكهربائي وكذلك بقطاع كهرباء السويس والتأكد من استمرار واستقرار التغذية الكهربائية للمواطنين.