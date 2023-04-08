شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تنهى شكوى عمال شركة بالعاشر من رمضان بعد حوار بين طرفي الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية أحمد عبدالهادي، أفاد فيه بدوران عجلة العمل والإنتاج بكامل طاقاتها داخل إحدى شركات العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية B3، "قطاع خاص"، بعد أن شهدت احتجاجا لعدد من العمال لتأخر الإدارة عن صرف بعض المستحقات المالية المشروعة للعاملين بالشركة وعددهم 420 عاملا، وقال "التقرير" إن "حواراً اجتماعياً" نظمته مديرية القوى العاملة، بين الإدارة، والعمال، بحضور عبدالمجيد عبدالمنعم فخر الممثل القانوني للشركة، وأحمد عبدالرؤوف رئيس اتحاد محلي عمال العاشر من رمضان، وأسفر عن تأكيد كافة الأطراف على أهمية دوران عجلة الإنتاج وتعزيز العلاقات داخل موقع العمل.