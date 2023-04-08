شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تنهى شكوى عمال شركة بالعاشر من رمضان بعد حوار بين طرفي الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية أحمد عبدالهادي، أفاد فيه بدوران عجلة العمل والإنتاج بكامل طاقاتها داخل إحدى شركات العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية B3، "قطاع خاص"، بعد أن شهدت احتجاجا لعدد من العمال لتأخر الإدارة عن صرف بعض المستحقات المالية المشروعة للعاملين بالشركة وعددهم 420 عاملا، وقال "التقرير" إن "حواراً اجتماعياً" نظمته مديرية القوى العاملة، بين الإدارة، والعمال، بحضور عبدالمجيد عبدالمنعم فخر الممثل القانوني للشركة، وأحمد عبدالرؤوف رئيس اتحاد محلي عمال العاشر من رمضان، وأسفر عن تأكيد كافة الأطراف على أهمية دوران عجلة الإنتاج وتعزيز العلاقات داخل موقع العمل.
وبحسب بيان صحفي اليوم السبت قال مدير المديرية أن إدارة الشركة إستجابة لمطلب العمال بسرعة صرف راتب شهر مارس 2023 ،وأتفقوا على لقاء غداً الأحد للنظر في باقي مطالب العمال الذين أنهوا الإحتجاج ،وأعلنوا مواصلة العمل ،مؤكدين حرصهم على نجاح الشركة وزيادة إنتاجها ،وقال أيضا أن مديرية القوى العاملة بالقليوبية أفادت إنتظام العمل بفرعي الشركة بمنطقة العبور ،وأن شكاوى ومطالب العمال محل إهتمام ،في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد في مواقع الإنتاج لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعمال ،وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم .