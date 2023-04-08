شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الجامع الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر الكبرى بحضور قياداته وكبار علمائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الجامع الأزهر الشريف، اليوم السبت 17 من رمضان لعام 1444 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بذكرى غزوة بدر الكبرى.

ويعقد الجامع الأزهر الليلة عقب الركعة الثامنة من صلاة التراويح ، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى العطرة ، وذلك برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من أجل تذكير المسلمين بالاحداث العظيمة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ، خاصة الانتصارات العظيمة التي وقعت في الشهر الفضيل.

ياتي ذلك بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الازهر، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ولفيف من القيادات والعلماء بالأزهر الشريف.

ويحاضر في هذه الاحتفالية الدكتور، عبد الفتاح خضر، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا.