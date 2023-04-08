شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الهدف من فحص المقبلين على الزواج.. وتؤكد: سلمنا 79 ألف وثيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الهدف من مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج تهدف إلى زواج آمن خالٍ من الأمراض المعدية أو الوراثية، مشيرة إلى أن المبادرة تعمل على إجراء حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج.

وتابع وزير الصحة والسكان خلال فعاليات المؤتمر الصحفى للإعلان الرسمى عن تفاصيل مبادرة المقبلين علي الزواج تشمل الفحوصات الطبية الكشف عن الأمراض المعدية والغير سارية، وكذلك توفير المتابعة الطبية للطرفين مما يحد من المضاعفات الإصابة للطرف المصاب ان وجد اصابات بأي من الأمراض.