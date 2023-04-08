شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا صحة لإغلاق مدرسة كلية النصر للبنات (EGC) بسبب أزمة مالية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن إغلاق مدرسة كلية النصر للبنات (EGC) بالإسكندرية وتسريح طلابها بعد تعرضها لأزمة مالية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.



لا صحة لإغلاق مدرسة كلية النصر للبنات (EGC) بالإسكندرية بسبب أزمة مالية

أكدت أنه لا صحة لإغلاق مدرسة كلية النصر للبنات (EGC) بالإسكندرية وتسريح طلابها بعد تعرضها لأزمة مالية، مُشددةً على انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة كلية النصر للبنات بشكل طبيعي، مع انتظام حضور كل من المعلمين والطلاب، دون معوقات، مُشيرةً إلى أن مدرسة كلية النصر للبنات تقع تحت مظلة الجمعية العامة للمعاهد القومية التي تتولى إدارة الالتزامات المالية وسداد أي نقص قد يحدث في الموارد المالية بالمدارس التابعة لها، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.