شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تصدر العدد الرابع من مجلتها الشهرية «MALR» عدد أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الثالث من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر أبريل، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان".

وخصصت الوزارة هذا العدد، ملفا خاصا للاحتفال بأعياد تحرير سيناء، تحت عنوان: "صباح الخير ياسينا"، حيث تم استعراض ابرز جهود الدولة لتنميتها، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق التنمية الزراعية بها، ودمج أبنائها ضمن مشروعات التنمية، تحت عنوان: معركة البناء تجدد الأعياد على أرض الفيروز..الخريطة كاملة لجهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والتعمير، كما تم خلال العدد ايضا واحتفالا بتلك المناسبة، تم استعراض ابرز مقاصد الجذب السياحي في سيناء، فيما يتعلق بالسياحة الدينية والسياحة العلاجية، والمناظر الطبيعية الجذابة والتي تتفرد بها سيناء.

واستعرض العدد أيضا خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستقبال عيد الفطر المبارك، فضلا عن عدد من النصائح هامة للاستماع بعيد الفطر مع الأطفال، كذلك افضل البرامج الغذائية الواجب اتباعها بعد شهر رمضان المبارك، وخلال العيد.

وفي هذا العدد أيضا حوار خاص مع الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، والتي أكدت خلاله ان "البطاطس المصرية" مرغوبة في كافة الأسواق العالمية لجودتها العالية.

كما تم إلقاء الضوء على إبرز جهود مصر لحماية الملكية الفكرية للأصناف النباتية، والخطوات الهامة في هذا المجال، وأبرزها إنشاء مركز للتميز العلمي لإنتاج أفضل شتلات الفراولة والموالح بعد انضمام مصر لليوبوف.

وبمناسبة قرب موسم حصاد القمح، قدم العدد عدد من النصائح الهامة، الواجب مراعاتها عند عملية الحصاد لتقليل الفاقد، والهدر.

كما يقدم العدد ايضا برنامجا متكاملا لاستقبال المواشي الجديدة بالمزرعة، وأفضل طرق التغذية للحصول على إنتاجية عالية، من اللحوم والألبان.

ويلقي هذا العدد أيضا الضوء على القناطر الخيرية، باعتباها أعظم حدائق الشرق وأعجوبة الري، ورحلة لقضاء أجازة العيد، كذلك مقالات هذا العدد بأقلام عدد من الخبراء في مجال الزراعة والبحث العلمي الزراعي.

ويعد «MALR» هو أحدث إصدارات مركز المعلومات الصوتية والمرئية، وهو مجلة رسمية إعلامية زراعية متخصصة ومتنوعة في التقارير الإخبارية والملفات الزراعية، وهي مجلة دورية شهرية، يتم إعدادها بصيغة إلكترونية pdf، يتم تداولها عبر مواقع التوصل الاجتماعي المختلفة، والتابعة للجهاز الإعلامي للوزارة، حيث تم فتح الباب لتواصل ومشاركات العاملين بالقطاع الزراعي من كافة القطاعات والهيئات للنشر فيها، اعمالا بشعارها: "نكتبها بأقلامنا من واقع الإنجازت".