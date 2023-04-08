شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 16.5 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى مخابز سياحية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مواصلة الحملات الرقابية والمرور على جميع الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من مدى توافر السلع الغذائية ووصول الدعم الى مستحقيه.

وكشف تقرير، تلقاه "محافظ الجيزة " عن نتائج الحملة التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية ومباحث التموين، والتي أسفرت عن ضبط 16.5 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بمخابز سياحية بمركز ومدينة الصف، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لتعليتها على الرصيد بمطحن الصف، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صرفها للمواطنين فى صورة رغيف مدعم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واطلع اللواء أحمد راشد على نتائج الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين وتمكنت من ضبط مخزن غير مرخص بمنطقة القبابات بمركز ومدينة أطفيح يقوم بتجميع سلع تموينية بالمخالفة للقانون بهدف إعادة تدويرها وتعبئتها وبيعها لتحقيق أرباح علي حساب الدعم المخصص للمواطنين، حيث شملت الكميات المضبوطة على طن سكر تمويني و535 كرتونة زيت تمويني مدعم بإجمالي 6184 زجاجة زيت تموينى مدعم وزن 800 جرام بإجمالي يصل الى 5 آلاف لتر زيوت تموينية مدعمة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.