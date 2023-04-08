شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ من 110 جنيهات.. كحك العيد بأسعار مخفضة فى معارض أهلا رمضان بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
وشهد معرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل إقبالا كبيرا على منتجات العيد، حيث سجل الكعك 120 جنيها للكيلو الواحد، والبسكويت 110 جنيهات للكيلو الواحد، والبيتي فور 110 جنيهات للكيلو الواحد، والغريبة 128 جنيها للكيلو الواحد.
وتقع معارض "أهلا رمضان" في محافظة الجيزة بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، وشارع المدرسة بجوار الوحدة الصحية فى المنيب، وشارع بورسعيد بجوار مجلس المدينة فى البدرشين، وشارع شكرى القواتلى بجوار مبنى الضرائب فى العياط، وشارع المطار فى إمبابة بحى شمال الجيزة، وشارع حوض الساحل بجوار قسم شرطة فى حى الوراق، وقرية سقيل بمركز ومدينة أوسيم، وقرية الكداية بمركز ومدينة الصف، ومركز ومدينة أطفيح، والحى 12 محور جمال عبد الناصر فى مدينة السادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة 800 بمنطقة فدان بجوار قسم الشركة، والشيخ زايد بالحى 16 بجوار المجمع الإسلامى ومدينة الشباب.