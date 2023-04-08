شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري يزور أثينا خلال أيام للقاء وزير خارجية اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور وزير الخارجية سامح شكري، خلال أيام العاصمة آثينا للقاء وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.

أجرى السفير عمر عامر سفير مصر لدى أثينا مقابلة مع "نيكوس ديندياس" وزير الخارجية اليوناني، بمقر وزارة الخارجية اليونانية، وذلك في إطار الاعداد والتحضير لزيارة وزير الخارجية سامح شكري إلي أثينا خلال الأيام المقبلة.

وتمت مناقشة التطورات السياسية في عدد من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك لكل من مصر واليونان.