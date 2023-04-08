شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: طلاب جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية يصنعون أول ماكينة غزل ونسيج مُتنقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دور الجامعات في تحويل المخرجات العلمية والبحثية إلى منتجات يمكن الاستفادة منها في الأسواق المحلية، والارتقاء بالصناعة الوطنية وتوطينها لتحسين المستوى الاقتصادي وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وفي هذا الإطار، أعلنت جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية برئاسة الدكتورة هبة فاروق سالم، عن تصنيع أول ماكينة غزل ونسيج مُتنقلة بأيدي طلاب برنامج تشغيل وصيانة مُعدات الغزل والنسيج، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد درغام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ود. حافظ سعيد منسق البرنامج.

وقدم الطلاب شرحًا وافيًا حول فكرة الماكينة وطريقة تجميعها، وأشاروا إلى الاستفادة من التدريبات العملية التي تربط بين المحتوى النظري والتطبيقي والتي ساهمت في نجاحهم في تصنيع الماكينة.

وأكدت د. هبة فاروق على حرص الدولة على دعم طلاب الجامعات التكنولوجية مشيرة إلى اهمية برنامج تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج الذي سيكون له تأثير كبير على النهضة الصناعية الوطنية، مُثنية على جهود الطلاب في تصنيع الماكينة وأشارت إلى أهمية استمرار جهودهم لتصنيع المزيد من الماكينات للمُساهمة في الارتقاء بالصناعة المصرية.