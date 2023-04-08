شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن فيروس C ساهمت في خلو مصر من الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن فيروس سي على مستوى المحافظات ساهمت فى نقل مصر من الدول ذات الصدارة فى إصابات فيروس سى إلى خلو مصر من هذا الفيروس الذى استنزف القطاع الصحى فى مصر بشهادة منظمة الصحة العالمية.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن التدشين الرسمى للمبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج بحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وعدد من قيادات وزارة الصحة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الصحية، إن الهدف الرئيسى من المبادرات الصحية التى إطلاقها الرئيس عبدالفتاح السيسى هى توعية المواطنين بالكشف المبكر عن الأمراض المعدية وغير السارية.

وفيما يتعلق بمبادرة الرئيس لفحص المقبلين عن الزواج، ركزت الوزارة على اجراء مجموعة من الفحوصات للمقبلين على الزواج بهدف زواج امن للحماية الطرفين المقبلين على الزواج وكذلك الأطفال من خلال الفحوصات كما تم ذكرها وكذلك الكشف النفسى لمعرفة الطرفين المقبلين على الزواج باهمية الزواج وكذلك الامراض التى يمكن أن نتنقل وايضا التوعية بالزواج وكيف يمكن مواجهة المشاكل التى يتم مواجهتها.

وأضاف الدكتور محمد حساني، الفحوصات الطبية، لا تستغرق أكثر من ساعة إلا ربع، لافتا إلى أن النتائج تسلم داخل الوحدات الصحية من خلال 303 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية.