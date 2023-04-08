شكرا لقرائتكم خبر عن ديسوان.. مشروع تخرج طلاب إعلام القاهرة حول التجربة الخضراء في أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق عدد من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة، حملة ترويجية في عام 2023 بعنوان "ديسوان" التجربة الخضراء، يأتي المشروع تحت رعاية الدكتورة حنان جنيد، عميدة الكلية، والإشراف العام الدكتورة نرمين الأزرق رئيسة الشعبة الإنجليزية، ويشرف على المشروع، الدكتورة آلاء فوزي، وملك أسعد.

يتكون فريق عمل المشروع من الطلاب: مريم ياسر، ضحى عصام، مريم حازم، همسة أحمد، مريم حسن، نور عبدالغنى، مريم أحمد، منة الله صبحى، مريم علاءالدين، چيداء حمدى، مريم سيف الدين، ساندرا هانى، مريم حسام، نيروز محمد، ميرنا جمال، مروان أيمن.

يُناقش مشروع التخرج السياحة المستدامة والبدائل الأقل ضررا بالبيئة التي يمكن أن يقوم بها الزوار في أسوان.

وأطلق الطلاب "ديسوان" على عنوان مشروع التخرج نسبة إلى ديسيه اللون الأخضر بالنوبي وسوان كما يقول أهل النوبة على أسوان.

وتسلط الحملة الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية للتحول نحو الأخضر والسياحة المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على موارد البيئة وجعلها خالية من التلوث، وذلك إيمانًا منهم بقضية التلوث البيئى ومدى خطورته وتأثيره فى كافة نواحى الحياة، وتقديرًا لدور الدولة فى مواجهة تلك القضية التى تؤرق العالم، لما لها من تبعات على المدى القريب والبعيد.