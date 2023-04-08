شكرا لقرائتكم خبر عن عميدة إعلام عين شمس: مسلسلات رمضان 2023 للمتحدة صورة مشرفة للدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هبة شاهين عميدة كلية الإعلام بجامعة عين شمس ، أن مسلسلات 2023 للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، خلقت حالة خاصة خلال شهر رمضان جذبت الكثيرين الجمهور ليس فقط فى مصر وإنما على مستوى الوطن العربي.

وأضافت عميدة كلية الإعلام بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدراما تمثل قوى ناعمة لمصر، ونجد أن الدراما المصرية من خلال مسلسلات رمضان 2023 للشركة المتحدة موجود بقوة لتنافس فى الوطن العربى والخليج وتحمل رسائل وتمثل صورة مشرفة لمصر .

ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه .

وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.