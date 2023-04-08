شكرا لقرائتكم خبر عن متى يمكن للمعتمِر إلغاء التصريح وحجز موعد جديد؟.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الحج والعمرة بالسعودية المعتمرين إلى أهمية الالتزام بالمواعيد والحضور في الموعد المحدد بالتصريح وفق "عكاظ".

وأوضحت الوزارة، "عند أداء العمرة.. تأكد أخي المعتمر من الحضور في الموعد المحدد في التصريح"؛ مشيرة إلى أن الالتزام بالمواعيد يضمن فرصتك.

وأضافت: في حال عدم التمكن من الحضور في الموعد المحدد يمكنك إلغاء التصريح وحجز موعد جديد.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد أكدت أن تصاريح الحج ستصدر في 15 من شهر شوال مشترطة إكمال التحصينات.

وأوضحت الوزارة، أن هناك ثلاثة تحصينات لإصدار التصريح يجب أخذها قبل استخراجه؛ وهي لقاح فيروس كورونا ولقاح الحمى الشوكية التيسيرية ولقاح الأنفلونزا الموسمية.

وقالت الوزارة، إن ضيوف الرحمن الذين أتمّوا مرحلة‫ التقديم على الحج نود تذكيركم بأنّ تصاريح الحج تصدر ابتداءً من 15 شوّال، وإكمالكم للتحصينات اللازمة شرط أساسي لإصدار التصريح.

وكانت الوزاراة قد أعلنت إتاحة الفرصة لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات أو أكثر.

وناشدت الوزارة، الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المسارعة في التقديم، عبر موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق "نسك"، مشيرة إلى أن الفرصة متاحة للمواطنين والمقيمين الذين سبق لهم الحج قبل خمس سنوات، والذين لا تقل أعمارهم عن 12 سنة هجرية، على أن تكون هويتهم سارية حتى نهاية شهر ذي الحجة على الأقل، وأن يتمتع المتقدم بحالة صحية خالية من الأمراض المزمنة الحادة والأمراض المعدية.

ومن جهة أخرى، نصحت وزارة الحج والعمرة السعودية بتجنب حمل عدد من الأشياء خلال القدوم من الخارج لأداء مناسك العمرة، كما أبرزت الاحتياطات اللازمة للحماية من الاحتيال المالي .

وأوصت الوزارة القادمين إلى السعودية لأداء العمرة بتجنب حمل ما يزيد على 60 ألف ريال، إلى جانب السبائك الذهبية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بشكلٍ عام.