شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة القومى للإعاقة تشيد بمسلسل 1000 حمد الله ع السلامة: كوميدى يحمل رسائل مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، بمسلسل 1000 حمد الله ع السلامة" للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، قائلة : مسلسل خفيف كوميدى فى بعض المشاهد يحمل رسائل هامة من بينها الانتماء للوطن والاهتمام بوطننا حتى لو كنا فى الخارج.

وأضافت المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المسلسل يخلق نوعا من الترفيه للمشاهدين، وأن اختيار الفنانة يسرا مميز، فهى فنانة محترفة، بالإضافة إلى اختيار الفنانين المشاركين كان مميز خلقوا حالة خاصة تجذب المشاهدين .

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى أوقات أخرى، ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.

ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه .

وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.