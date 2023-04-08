شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 75% من مناهج المدارس الفنية مبنية على منهجية الجدارات المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم استحداث 29 برنامجاً ومنهجاً جديداً للاستجابة لاحتياجات سوق العمل فى إطار تطوير منظومة التعليم الفنى، مثل (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الإصطناعى - تكنولوجيا نظم الحلي والمجوهرات - تجارة البيع بالتجزئة - التسويق والتجارة الإلكترونية - خدمة العملاء - فني زراعة نخيل التمر - فني الزراعة الحيوية - تكنولوجيا الفنون).

وأوضحت أن نسبة تطوير المناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية هي 75% ونسبة المدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية 65%، ومن المتوقع الانتهاء من تطوير المناهج وتطبيقها في المدارس بنسبة 100% بحلول عام 2024.

وشددت على تطوير البرامج والمناهج الخاصة بالتعليم الفنى، مشيرة إلى أن مدارس التكنولوجية التطبيقية تضم كل القطاعات الاقتصادية من تعليم صناعى وزراعى وتجاري وفندقى، بجانب استحداث مراكز التسويق لسوق العمل، لافتا إلى أن الوزارة تعمل عليها منذ عام 2007، فضلا عن وجود وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل، كما أن هناك وحدة داخل المدارس التطبيقية وبها نسبة تشغيل تصل إلى 70%، بالإضافة إلى الإلتزام بالحصول على الجودة من هيئة الاعتماد الدولى لتصدير العمالة بمشاركة وزارة الخارجية والجانب الألمانى.