شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ رئيس مركز المناخ يحذر المزارعين من تقلبات جوية الأسبوع الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه من المتوقع حدوث بعض من التقلبات خلال الأسبوع الحالى، بدأت منذ الأمس ومستمرة حتى الثلاثاء .

وأضاف فهيم أن درجات الحرارة سوف تشهد ارتفاعا فى خلال النهار تصل لقيم عالية ايذاناً بالدخول فى نقرات الصيف المبكر حتى يوم الاثنين، و تشكل هبات قوية للرياح الجنوبية قد تكون محملة بالرمال والاتربة "السبت والاحد ".

وأوضح فهيم أنه من المتوقع سقوط أمطار متفرقة ما بين خفيفة إلى متوسطة فى مناطق الساحل الشمالى وشمال الدلتا وسيناء ومدن القناة وأحياناً بعض مناطق الوجه البحرى والقاهرة.

وحذر فهيم من رى القمح "المتأخر" خلال الجمعة - السبت - الأحد - الاثنين على الأقل والمتابعة الدقيقة لحالة الطقس لمزارعى البطاطس الصيفى لضبط ميعاد التقليع بعيد عن الأمطار وكذلك مناشر الكمون فى وجه بحرى و الحفاظ على أشجار المانجو والزيتون من الرياح الساخنة المتوقعة خاصة يوم الأحد .