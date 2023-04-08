شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى غزوة بدر.. 10 معلومات عن أهم معركة خاضها المسلمون والان مع تفاصيل الخبر
1-غزوة بدر تُسمى أيضًا غزوة بدر الكبرى وبدر القتال ويوم الفرقان، سُميت بهذا الاسم نسبةً إلى منطقة بدر التي وقعت المعركة فيها، وبدر بئرٌ مشهورةٌ تقع بين مكة والمدينة المنورة.
2- وقعت فى السابع عشر من رمضان في العام الثانى من الهجرة أى من 1438عام هجرى.
3-كانت بين المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش ومن حالفها من العرب بقيادة عمرو بن هشام المخزومى القرشى.
4-قادة المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم وحمزة بن عبد المطلب وأبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب.
5-قادة قريش أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف.
6-عددُ المسلمين فى غزوة بدر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً، معهم فَرَسان وسبعون جملاً.
7-كان تعدادُ جيش قريش ألفَ رجلٍ معهم مئتا فرس، أى كانوا يشكِّلون ثلاثة أضعاف جيش المسلمين من حيث العدد تقريباً.
8-انتهت غزوة بدر بانتصار المسلمين على قريش وقتل قائدهم عمرو بن هشام.
10-أما المسلمون فلم يُقتل منهم سوى أربعة عشر رجلاً، ستة منهم من المهاجرين وثمانية من الأنصار.