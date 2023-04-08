شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تطرح كعك العيد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من منتجات كعك العيد في منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25 %، كما يتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وبدأت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى برئاسة اللواء على أشرف عبد المجيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين في إنتاج كميات كبيرة من منتجات كعك العيد والبسكويت بأشكال مختلفة وتوفيرها لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين، حيث تم طرح علبة بسكويت نشادر بسعر 110 جنيه وكعك سادة بسعر 120 جنيه وكعك ملبن بسعر 115 جنيه وكعك مكسرات بسعر 165 جنيه وغريبة سادة بـ 140 جنيه للكيلو، وغريبة لوز بـ 150 جنيه وبيتى فور عادى بسعر 110 جنيه وبيتى فور لوكس بسعر 150 جنيها وبيتى فور سابليه بسعر 150 جنيها.

وطرحت علبة كعك العيد " كرتون " وزن 1.5 كيلو بسعر 180 جنيه وعبلة " كرتون " وزن 2 كيلو بسعر 250 جنيه وعلبه "شفاف " وزن 2 كيلو بسعر 255 جنيه وطرح علبة" كرتون " 3 كيلو بسعر 380 جنيه وعلبه 4 كيلو بسعر 505 جنيه وعلبه 5 كيلو بسعر 620 جنيه كما طرح كعك العيد الفاخر بالمكسرات علبه" شفاف " بالمكسرات وزن 1.5 كيلو بسعر 235 جنيه وعلبه" كرتون " 2 كيلو بالمكسرات بسعر 310 جنيه وعلبه 3 كيلو بالمكسرات بسعر 485 جنيه وعلبه " كرتون " 4 كيلو بالمكسرات 625 جنيه وعلبه" كرتون " 5 كيلو بالمكسرات بسعر 800 جنيه .