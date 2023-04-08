شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تطلق مبادرة "ابحث وطور" لحل مشكلات قطاع شركات المياه والصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مكتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا بجامعة القاهرة "TICO-CU"، مبادرة بعنوان "ابحث وطور" لتبادل الخبرات العلمية بين المؤسسات العلمية والصناعية، حيث يدعو المكتب الباحثين للانضمام بشكل فردي أو في مجموعات بحثية لدراسة مشكلات قطاع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، وتقديم اقتراحات لحل تلك المشكلات بمنهجية علمية.

وتأتي مبادرة "ابحث وطور" بناء على توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بربط البحث العلمي بتقديم حلول لمشكلات المجتمع المختلفة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم والمدير التنفيذي لمكتب تايكو جامعة القاهرة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تشجع الابتكار والاختراع، وتقدم للباحثين حصرًا بمشكلات المجتمع وتوفر لهم الإمكانيات المناسبة لدراسة تلك المشكلات وحلها من خلال اتباع المنهج العلمي، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد التوسع في تحويل الوحدات الإنتاجية والمراكز ذات الطابع الخاص بالكليات والجامعة إلى شركات تابعة حتى يتم تحقيق الاستفادة القصوى منها في تقديم خدماتها للمجتمع، لافتاً إلى أن مجلس جامعة القاهرة وافق على إنشاء وادي جامعة القاهرة للعلوم والتكنولوجيا المقدم من قطاع خدمة المجتمع تحت إشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، وذلك وفقًا للخطة الاستراتيجية للجامعة (2021-2025) لدراسة سُبل الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وبراءات الاختراعات للباحثين والخريجين والطلاب بكل من الجامعة والمجتمع المدني، واتخاذ إجراءات إنشاء شركة ناشئة بالجامعة لإدارة مخرجات البحث العلمي والتسويق له، وذلك في إطار ما يتضمنه القانون من حيث حق الجامعات في إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية، وتأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير مع إمكانية اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسب يحددها مجلس الجامعة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم والمدير التنفيذي لمكتب تايكو جامعة القاهرة، إن مكتب التايكو يوفر للباحثين العديد من المزايا من بينها، دعم عملية تسجيل براءات الاختراع، ودعم الاحتياجات البحثية لحل المشكلات، وتوفير تمويل مناسب لعمل النموذج الأولي لأفضل حل للمشكلة، وإعداد الدراسات الاقتصادية والمقارنة لتحديد الجدوى الاقتصادية لتكنولوجيات جديدة، وإتاحةالفرصة للمشاركة في رفع قدرات وكفاءة الكوادر البشرية.

جدير بالذكر، أن مكتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا بجامعة القاهرة "التايكو" تم تأسيسه للاستفادة الفعلية من مخرجات البحث العلميلأجل التنمية المستدامة للمجتمع المصري، وربط باحثي الجامعة بالصناعة ومساعدتهم في الابتكار للمساهمة في حل مشكلات المجتمع وتنمية التكنولوجيا بطرق علمية بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث يعمل المكتب من خلال 3 مكاتب أساسية، وهي مكتب نقل التكنولوجيا،ومكتب دعم الابتكار والتكنولوجيا من خلال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، ومكتب متابعة المشروعات البحثية والتعريف بفرص التمويل والتعاون الدولي.