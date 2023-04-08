أخبار مصر

"كهرباء القناة": خفض المتأخرات حوالى مليار و549 مليون جنيه خلال العام الماضى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء القناة": خفض المتأخرات حوالى مليار و549 مليون جنيه خلال العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن التحصيل النقدى بالشركة حقق نسبة تحصيل الإصدار إلى الإصدار عام الموازنة 2023/2024 قدرت بـ94.2% مقابل 91.3% لمتوقع 2022/2023 مقابل 84.2 % لفعلى 2021/2022 م، وتحقيق نسبة تحصيل نقدى من الإصدار إلى الإصدار ( بدون الجهات الحكومية ) خلال عام الموازنة 2023/2024 بــــ 96.5% مقابل 94.3 % لمتوقع 2022/2023 مقابل 94.3 % لفعلى 2021/2022 م.

 

وأوضح أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الشركة نجحت فى خفض متأخرتها فى ضوء خطتها بزيادة نسبة التحصيل لتصل بالمتأخرات لعام الموازنة إلى 9.793 مليار جنيه مقارنة  ب 11.342 مليار جنيه لعام المتوقع  بخفض قدره 1.549 مليار جنيه.

 

وقال أبو وردة أن الشركة فى خطتها الاستثمارية تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة قدرها مليار و 69 مليون جنيه خلال عام الموازنة 2023/2024 مقابل 745.700 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 وبنسبة تطور قدره 43.3% مقابل 558.011 مليون جنيه لفعلى 2021/2022 وبنسبة زيادة لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/ 2022 قدرها 33.6 %، وقامت الشركة بتنفيذ مشروعات خطتها الاستثمارية فى الموازنات السابقة فى مواعيدها مما كان  له الأثر الإيجابى على كفاءة واستمرارية التغذية الكهربائية لشبكة الشركة لكافة المشتركين وإرضاء العملاء.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا