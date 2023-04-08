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لازم تبلغ 121 حرصا على سلامة الأسرة لو اتكرر تذبذب التيار الكهربائى

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريد معرفته عن خطورة تكرر تذبذب التيار الكهربائي والخطوات التي يجب اتباعها للحفاظ على سلامة الأسرة ضد حوادث الماس الكهربائي ، وذلك من خلال التقدم بشكوى سواء لشركة توزيع الكهرباء التابع لها أو لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

 

1- من خلال التوجه إلى مقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

 

2 - من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

 

3 - من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي11811شارع صلاح سالم.

 

4 - من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

 

5 - من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

 

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).

 

7-الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة 121.

 

8-تقديم شكوى على الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر.

 

9- تقديم شكوى بمكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة.

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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