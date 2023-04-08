شكرا لقرائتكم خبر عن لازم تبلغ 121 حرصا على سلامة الأسرة لو اتكرر تذبذب التيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريد معرفته عن خطورة تكرر تذبذب التيار الكهربائي والخطوات التي يجب اتباعها للحفاظ على سلامة الأسرة ضد حوادث الماس الكهربائي ، وذلك من خلال التقدم بشكوى سواء لشركة توزيع الكهرباء التابع لها أو لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

1- من خلال التوجه إلى مقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2 - من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3 - من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي11811شارع صلاح سالم.

4 - من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5 - من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).

7-الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة 121.

8-تقديم شكوى على الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر.

9- تقديم شكوى بمكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة.