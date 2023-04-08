شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء القناة": خفض المتأخرات حوالى مليار 549 مليون جنيه خلال العام الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن التحصيل النقدى بالشركة حقق نسبة تحصيل الإصدار إلى الإصدار عام الموازنة 2023/2024 قدرت بـ94.2% مقابل 91.3% لمتوقع 2022/2023 مقابل 84.2 % لفعلى 2021/2022 م، وتحقيق نسبة تحصيل نقدى من الإصدار إلى الإصدار ( بدون الجهات الحكومية ) خلال عام الموازنة 2023/2024 بــــ 96.5% مقابل 94.3 % لمتوقع 2022/2023 مقابل 94.3 % لفعلى 2021/2022 م .

وأوضح أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الشركة نجحت فى خفض متأخرتها فى ضوء خطتها بزيادة نسبة التحصيل لتصل بالمتأخرات لعام الموازنة إلى 9.793 مليار جنيه مقارنة ب 11.342 مليار جنيه لعام المتوقع بخفض قدره 1.549 مليار جنيه.

وقال أبو وردة أن الشركة فى خطتها الاستثمارية تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة قدرها مليار و 69 مليون جنيه خلال عام الموازنة 2023/2024 مقابل 745.700 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 وبنسبة تطور قدره 43.3% مقابل 558.011 مليون جنيه لفعلى 2021/2022 وبنسبة زيادة لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/ 2022 قدرها 33.6 %، وقامت الشركة بتنفيذ مشروعات خطتها الاستثمارية فى الموازنات السابقة فى مواعيدها مما كان له الأثر الإيجابى على كفاءة واستمرارية التغذية الكهربائية لشبكة الشركة لكافة المشتركين وإرضاء العملاء.