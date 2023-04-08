شكرا لقرائتكم خبر عن 92 % من القراء يؤيدون تكثيف حملات ضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها للمواطنين؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها للمواطنين.