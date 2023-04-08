شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك شكوى.. اعرف طرق التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث كثيرون عن طرق التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حال وجود شكوى من ضعف المياه أو كسر ماسورة أو تسريب، أو الشكوى من جودة المياه.

وأوضحت الشركة أنّها تتلقى شكاوى المواطنين عن طريق إحدى الطرق التالية:

-الموقع الإلكتروني للشركة.

-الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

-تطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه.

-تطبيق واتس اب على الرقم 01221799777.

-تطبيق 125.

-الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.

وفيما يلي، نعرض أبرز عناوين مراكز وفروع خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة:

1- مركز خدمة عملاء الجامعة – العنوان/ شارع النيل.

2 – الكيت كات – العنوان/ ميدان الكيت كات.

3- أحمد عرابي – العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

4 – أرض اللواء – العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.

5- جزيرة محمد – العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.

6 – الرماية – العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.

7- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.

8- مركز منشأة البكاري – العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية.

9- مركز بولاق الدكرور – العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.

10- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.

11- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال.