شكرا لقرائتكم خبر عن يرجع تاريخها لعام 1830.."كسوة الكعبة" من أهم المقتنيات النادرة بمكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد كسوة الكعبة من أهم مقتنيات مكتبة الإسكندرية النادرة، وهى موجودة بقاعة الاطلاع الرئيسية واحتفلت المكتبة بتسلم جزء منها وهو "ستار باب الكعبة" أغسطس 2016.

ويرجع تاريخ القطعة لعام 1830 ميلاديًّا وهي تحفة يدوية من الحرير الصافي ومزينة بالآيات القرآنية المزخرفة بخيوط الفضة المغطاة بالذهب.

وتعتبر مكتبة الإسكندرية، مجمع ثقافي يضم المكتبة الرئيسية (القادرة على استيعاب ملايين الكتب) والمكتبات التابعة وهى "المكتبة الفرنكوفونية" و"مكتبة الإيداع" و"مكتبة الخرائط".

كما تضم المكتبة، 6 مكتبات متخصصة وهى مكتبة الفنون والوسائط المتعددة والمواد السمعية والبصرية ومكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر ومكتبة الطفل ومكتبة النشء وقسم التبادل والأرشيف ومكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة ونسخة محاكية لأرشيف الإنترنت.

وتضم المكتبة أيضا 4 متاحف، وهى متحف الآثار ومتحف المخطوطات ومتحف السادات ومتحف تاريخ العلوم والقبة السماوية وقاعة استكشاف لتعريف الأطفال بالعلوم وقاعة البانوراما الحضارية وهى وهي عرض تفاعلي قام بإعداده مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، ويقدم من خلال تسع شاشات رقمية هي الأولى من نوعها في العالم.

وتضم المكتبة 12 مركزًا للبحث الأكاديمي ، هى مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، مركز دراسات الخطوط، مركز الدراسات والبرامج الخاصة، المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية، مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ومقره القاهرة، مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية، مركز الدراسات الاستراتيجية، برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، مركز الفنون.