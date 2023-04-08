شكرا لقرائتكم خبر عن تجفيف ترعة المريوطية وتحويل مسار المياه لإنشاء ممشى سياحى بفيصل والهرم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو لسير العمل بالمرحلة الثانية والأخيرة من تطوير ترعة المريوطية، مشيرة إلى أن أعمال التطوير بقطاعات الترعة الأخيرة تشهد تجفيف مسار الترعة وتحويل مسار المياه لإنشاء ممشى سياحى بفيصل والدائرى والهرم.

وأكدت المحافظة أن مشروع تطوير ترعة المريوطية يعد أحد أبرز المشروعات التنموية التي تنفذ على أرض الجيزة وفق تخطيط نموذجي يستهدف تحويل الترعة ومحيطها لمنطقة حضارية، مشيرة إلى أن الترعة تشهد أعمال تطوير بداية من المنطقة المحصورة من كوبرى الشيشينى وحتى كوبرى فلفلة بطول 650 متر والثانى حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر والثالث حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.

وأوضحت المحافظة أن أعمال التطوير تتضمن توسعة الطريق على جانبى الترعة وإقامة ممشى وكورنيش سياحى ومواقف لسيارات السرفيس وساحات انتظار ونقاط خدمية بكل قطاع منها وغرف للإدارة ومناطق استثمارية لاستغلال العائد منها لصيانة الأعمال، إلى جانب النهوض الحضارى بالمناطق المحيطة بمسار الترعة وتنفيذ مخططات مرورية لتحسين الحركة بها.