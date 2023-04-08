شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار أسطوانة بوتاجاز بعقار فى كرداسة.. ومحافظ الجيزة يتابع حالة المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت محافظة الجيزة بلاغاً بانفجار أسطوانة بوتاجاز بعقار مكون من 4 طوابق بشارع المشاتل بمركز ومدينة كرداسة مساء اليوم عقب الإفطار.

وأسفر الحادث عن إصابة 16 مواطنا تم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام والمستشفيات المعنية لتلقي الرعاية اللازمة.

ويتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الحالة الصحية للمصابين للاطمئنان على حالتهم، موجها مدير مديرية الشئون الصحية بتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية اللازمة لهم لحين تمام شفائهم ومغادرتهم المستشفيات.