كلمة الرئيس السيسى خلال الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة بمناسبة ذكرى مرور 75 عاما على تأسيس منظمة الصحة العالمية، قائلا إنه من دواعي سروره أن يشارك اليوم الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة الصحة العالمية.



كلمة الرئيس السيسى خلال الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمة ألقاها : "يأتي هذا الاحتفال عقب الأوقات الصعبة التي مر بها العالم تحت وطأة جاحة كورونا، وهي الأوقاف التي أكدت أن الأمن الصحي لن يتحقق أبدا بالعمل الفردي المنعزل، وإنما يتطلب جهدا جماعيا".

وتابع الرئيس السيسي: "أدعو قادة العالم إلى العمل الدؤوب نحو الاستثمار في الصحة إحدى أهم الأولوليات على المستوى الدولي، والتاريخ يشهد على سجل حافل للتعاون المثمر بين مصر ومنظمة الصحة العالمية".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التاريخ يشهد على سجل حافل من تعاون مصر المثمر مع منظمة الصحة العالمية، حيث شرفت مصر باستضافة مقر المكتب الإقليمي للمنظمة، الذي يدعم الأنشطة الصحة لما يزيد على 500 مليون مواطن في 22 دولة في شرق المتوسط.

وتابع الرئيس السيسي: "أود أن أشير إلى التعاون بين مصر والمنظمة، في القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي c في مصر، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، التي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية مبادرة غير مسبوقة في نطاقها الهائل وسرعة وجودة تنفيذها".

وقال الرئيس السيسي: "كما امتدت مظلة خدمات هذه المبادرة الرائدة لتشمل العديد من الدول الإفريقية والأسيوية تفعيلا من مصر لدورها ومسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن هذه الجهود وغيرها، تمثل نموذجا واضحا على إيماننا العميق بأهمية التضامن الصحي والتزامنا الكامل بأهمية الصحة العامة ودعم مبادئ المساواة والعدالة التي تحقق للإنسانية جمعاء أمناء صحيا مستداما".