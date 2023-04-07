شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحي باللغة القبطية لأبناء كنيسة العذراء المليحة بعنوان "شولميث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية العرض المسرحي "شولميث" لفريق "بي ابنفما" للمسرح القبطي التابع لكنيسة السيدة العذراء مريم المليحة، تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل الأسقف العام لمنطقة حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس.

العرض المسرحي "شولميث" تم تقديمه باللغة القبطية، واستغرق نحو 120 دقيقة، واسم المسرحية مستوحى من سفر نشيد الأنشاد، وفكرة العرض قائمة على الربط بين العهد القديم خاصة سفر نشيد الأنشاد، وبين طريق الصليب والفداء والخلاص من الخطية والتحرير من حكم الموت.

فريق "بي ابنفما" تأسس عام 2015، وقدم عرضا بعنوان "ساعة الظلم" وشارك فيه نحو 20 شخصا، ثم عرض "حدوتة قبطية 1" "القداس"، كما قد الفريق مسرحية "ترانزيت" وهى مستوحاة من كتاب "من ذا الآتي من ادوم"، ومسرحية "خلاويص" عن التسبحة، و"أقوم الآن" عن فكرة التوبة، و"الزنزانة" عن فكرة الرجاء، و"أدوناي" عن قصة "تدبير الخلاص من آدم وإلى قيامة المسيح والخلاص".

والمسرحية أيضا تجسد قصة النفس البشرية وارتباطها بالسيد المسيح، من خلال دراسة كتابية في تص سفر نشيد الانشاد.

وأشاد نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل بهذا العمل الذي يتيح للشباب استخدام النصوص الكتابية واستخدامها باللغة القبطية محافظين على روعة اللغة القبطية، فضلا عن استثمار المواهب والطاقات والحفاظ على الهوية القبطية الارثوذكسية.