شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحي باللغة القبطية لأبناء كنيسة العذراء المليحة بعنوان "شولميث" والان مع تفاصيل الخبر
فريق "بي ابنفما" تأسس عام 2015، وقدم عرضا بعنوان "ساعة الظلم" وشارك فيه نحو 20 شخصا، ثم عرض "حدوتة قبطية 1" "القداس"، كما قد الفريق مسرحية "ترانزيت" وهى مستوحاة من كتاب "من ذا الآتي من ادوم"، ومسرحية "خلاويص" عن التسبحة، و"أقوم الآن" عن فكرة التوبة، و"الزنزانة" عن فكرة الرجاء، و"أدوناي" عن قصة "تدبير الخلاص من آدم وإلى قيامة المسيح والخلاص".
والمسرحية أيضا تجسد قصة النفس البشرية وارتباطها بالسيد المسيح، من خلال دراسة كتابية في تص سفر نشيد الانشاد.
وأشاد نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل بهذا العمل الذي يتيح للشباب استخدام النصوص الكتابية واستخدامها باللغة القبطية محافظين على روعة اللغة القبطية، فضلا عن استثمار المواهب والطاقات والحفاظ على الهوية القبطية الارثوذكسية.